L'Estat prepara el desplegament policial més gran de la història per a la final de Copa

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 20:00 h

Hi haurà 3.500 efectius de seguretat, la meitat agents de la Policia Nacional

Redacció| L'estadi Wanda Metropolitano de Madrid estarà aquest dissabte més vigilat que mai, amb motiu de la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla. L'Estat ha preparat el desplegament de seguretat més gran de la història per un partit d'aquestes característiques, on enviarà 3.500 efectius de seguretat.

La meitat, uns 1.700, seran agents de la Policia Nacional; representats per antiavalots, agents a cavall, altres que vigilaran el subsòl de la ciutat, la unitat canina -pendent de la detecció d'explosius-, la brigada mòbil i els pilots dels helicòpters que s'encarregaran de la vigilància aèria. Alguns dels agents ja han començat a inspeccionar la zona per on es jugarà el partit i el dissabte comptaran també amb el suport de la policia municipal de Madrid, la Guàrdia Civil, protecció civil i el SAMUR.



D'altra banda, per accedir al camp, els aficionats hauran de superar dos anells de seguretat, amb exhaustius registres on -enguany- no haurien de tenir cap problema si porten estelades. A més, s'ha prohibit als camions circular per la zona (Espanya està en alerta 4 antiterrorista). Pel que fa a les aficions, estaran separades en tot moment per evitar trifulgues: els que arribin de Sevilla (amb la seva entrada) aniran a una fanzone allunyada de la dels cules, que primer hauran d'anar a buscar els seus tiquets.