Llarena, després de Montoro, prepara l'artilleria contra Rafael Catalá

El jutge no vol més declaracions que desprestigiïn la causa contra els republicans

@JoanSole_ | La premsa unionista està en alerta màxima davant la batalla pública que tenen el ministeri d'Hisenda i el jutge del Tribunal Suprem, el encreuament de declaracions -aquest matí tècnics del ministeri titllaven de "gilipollada" la malversació d'1,6M€- ha obert pas a la revisió de l'hemeroteca.

Un dels episodis que pot obrir una nova lluita entre el Suprem i el Gobierno implica el ministre de Justícia, Rafael Catalá. Segons apunten alguns mitjans de la capital espanyola, Llarena recorda amb molt detall les declaracions que el ministre va pronunciar el mes de febrer quan ja donava per fet que els presos polítics i els exiliats serien suspesos en els seus càrrecs. La casualitat, o no, ha volgut que el 21 de març, inici de l'estació primaveral, el jutge comuniqués la citació a tots els implicats en la causa general contra el procés.

No només això, Catalá també va detallar que la sentència ferma seria "a la tardor o a finals d'any", una afirmació que, en cas que finalment sigui així, posa en escac el jutge Llarena, qüestionat per la derrota alemanya en l'extradició de Puigdemont, l'arbitrarietat a l'hora de demanar l'euroordre i ara amb el ministeri d'Hisenda enfonsant l'únic delicte que pot empresonar els presos polítics, el de malversació. Ja que no hi ha rebel·lió sense ús de la violència ni sedició sense un anunci oficial -ni el diari de la Generalitat ni el del Parlament va fer constar la Declaració d'Independència-.

