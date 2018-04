Primàries Barcelona de Jordi Graupera reuneix més de 15.000 signatures i 400 voluntaris

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 22:05 h

Proposa unes primàries obertes a la ciutadania i en les quals els partits independentistes també hi puguin presentar els seus candidats i propostes

La proposta de Jordi Graupera, dur a terme unes primàries per Barcelona de cara a les eleccions municipals de maig del 2019, ja suma més de 15.000 signatures al web primaries.barcelona, on hi ha el comptador actualitzat.

Aquestes primàries, obertes a la participació de tota la ciutadania i en la que tothom s'hi podria presentar, servirien també, segons Graupera per "triar i esmolar idees de ciutat". Això inclouria per tant la possibilitat que els partits hi presentessin també els seus respectius candidats i propostes.La iniciativa, que es va presentar fa un mes -el passat 20 de març- al Teatre Victòria (de 1200 localitats) en dues sessions per tal d’encabir tot el públic assistent, també ha rebut la inscripció de més de 400 voluntaris que s’han ofert a treballar-hi per fer-la possible.L'objectiu d'aquesta conjunció ciutadana, que encara no té un mes de vida, és convèncer l'independentisme que cal dur a terme una votació per escollir el millor candidat d’entre aquells que tenen un mínim comú denominador d’idees. “Un candidat que no pugui guanyar unes primàries dins del sobiranisme tampoc no pot guanyar unes eleccions fora del sobiranisme. Quin candidat no voldria tota la força del sobiranisme al seu costat?”, assegura Graupera.Tant és així que, més enllà de candidatures i partits, aquesta iniciativa busca unir tota la força del sobiranisme i garantir la pluralitat, al mateix temps que s'incentiva la participació de nous actors polítics.La proposta de primàries és, segons Jordi Graupera una oportunitat per crear els fonaments d'una nova cultura política a la ciutat i al país, basada en mecanismes de participació ciutadana, on es puguin presentar idees lliures no lligades necessàriament a partits. En aquest sentit actualment compta amb un grup de professionals de diferents àmbits i sectors que vol oferir propostes concretes sobre urbanisme, habitatge, comerç, indústria, turisme, coneixement, educació, mercat laboral, cultura i un llarg etcètera. Durant aquestes setmanes, Graupera s’ha reunit amb diverses personalitats del món de la cultura, l’urbanisme, i l’economia per tal d’anar estenent la necessitat d’obrir el debat polític als espais fora dels partits.El fet de dur a terme el projecte de primàries permetria presentar a la ciutat de Barcelona una oferta única, tant en vàlua personal dels membres de la candidatura resultant, com en continguts, idees i propostes. Graupera argumenta que la candidatura sobiranista que sorgeixi de les primàries serà essencial per evitar tant que Colau revalidi el mandat com que Ciutadans pugui guanyar les municipals del 2019. Els resultats electorals de les darreres vegades que els barcelonins han estat cridats a les urnes, incloent l'1 d'Octubre, mostren que "els votants sobiranistes units guanyarien les eleccions, però separats, atesa la llei electoral municipal que, a diferència del Parlament, prima el guanyador encara que no tingui majoria, les podrien guanyar Bec o C's per un sol vot. (veure gràfic)El grup impulsor de les primàries té com a objectiu immediat recollir les 30.000 signatures prefixades per, a continuació, començar a consensuar el procés de les Primàries. Així com marcar les passes següents de cara a la configuració de la proposta sobiranista unitària que concorri finalment a les eleccions del maig de 2019.