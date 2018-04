Portades: La 'caverna espanyola' s'alinea amb Llarena en la disputa contra Montoro

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 09:00 h

Les principals portades de la premsa

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Unanimitat en les portades dels diaris d'aquests divendres. Augmenta la tensió entre el Tribunal Suprem i el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, per la despesa del referèndum de l'1-O després que el jutge Pablo Llarena hagi aixecat una part del sumari. La 'caverna mediàtica espanyola' no dubta en posicionar-se al costat del tribunal per carregar contra Montoro i afirmar que sí que es van gastar diners públics l'1-O, tal com insisteix també el líder de Cs, Albert Rivera, que ha demanat la compareixença del ministre.

Portada de El País el 20 d'abril © kiosko.net Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diaris, portades, premsa

Notícies relacionades

El País es posiciona al costat de Llarena i carrega contra el ministre: "Montoro creía en octubre que sí hubo malversación", titula el rotatiu, que recull que Hisenda va denunciar al Tribunal de Comptes que es van gastar diners públics l'1-O.Tanmateix, El Mundo assenyala que "Moncloa dice ahora que 'se pudo sortear el control de Hacienda" i afirma que el Gobierno rectifica al ministre i admet el possible desviament de fons. Per la seva banda, La Razón se centra en els informes del cos policial i destaca que "La Guardia Civil apuntala la malversación de los golpistas".La Vanguardia se centra en el xoc entre l'executiu de Rajoy i el Suprem. ""Creix la tensió del Suprem amb el Govern central per l'1-O". I El Periódico destaca la disputa entre PP i Cs. "La despesa de l'1-O obre una esquerda entre Cs i PP", titula el rotatiu.Per últim, La Razón esquiva el conflicte entre Montoro i Llarena i destaca que "Los presos y fugados del "procés" podrán ser candidatos".