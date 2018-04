Picabaralla dins del PP: Un càrrec popular català vol fora a Albiol

Afirma estar molt decebut i per això explica que li és igual córrer el risc que li "tallin el cap".

A ulls de Planas, "és necessari buscar un acostament". Acusa els independentistes de molt tancats "però por nosaltres, que no quedi".

En una conversa distesa amb el digital Crónica Global. "Albiol està obsolet, no genera simpatia". El popular creu que Albiol hauria d'haver fet una visita a Carles Puigdemont a Brussel·les: "Crec que s'hauria d'haver reunit a Brussel·les amb Carles Puigdemont. O com a mínim intentar-ho".

