El Gobierno es penja una medalla amb el nou comunicat d'ETA

Ni bascos ni catalans hem pretès mai IMPOSAR LA NOSTRA LLENGUA I LES NOSTRES LLEIS ALS ESPANYOLS.





Crec que seria un excel.lent exercici mental preguntar-se què és més legitim i què és més condemnable, si lluitar per conquerir o per mantenir subjectat un país que no és teu ni parla la teva llengua, o lluitar per alliberar el teu país d'uns ESTRANGERS que el volen subjugar.





Jo tinc molt clara la resposta.





Respecte a si la lluita és violenta o no, crec que AMBDÓS BÀNDOLS HA...