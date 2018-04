Llarena en escac, el Tribunal de Comptes tampoc veu malversació en l'organització de l'1-O

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 11:00 h

Cap prova contra el Govern legítim, l'ANC i Òmnium que demostri el delicte

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | Una rere l'altra, segons informa el diari El País, el Tribunal de Comptes tampoc va trobar cap prova que demostres la malversació de fons públics en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

Si algun motiu té Cristóbal Montoro per assegurar amb tanta severitat que no es va destinar ni un sol euro de l'erari públic a l'organització de l'1-O, és perquè no té cap factura que acrediti la tesi del jutge Llarena.

El ministeri d'Hisenda va presentar una denúncia el passat 20 d'octubre davant la fiscalia del Tribunal de Comptes per saber si tant el Govern legítim com l'ANC i Òmnium van fer ús de fons públics per pagar les despeses de l'1-O. Una denúncia que, per cert, tampoc presentava cap prova. En el text lliurat per Hisenda es narraven els fets i les decisions de les institucions catalanes que varen prendre des de les eleccions del 27 de setembre del 2015 fins a la votació del referèndum. Cap document que acredités res.

El Tribunal de Comptes mai va respondre ni va demanar informació per iniciar una investigació, un detall que segons apunten fonts consultades pel directe!cat, és un missatge clar de la manca de solidesa que té perseguir un delicte del qual no es té cap prova i, per tant, el tribunal "estaria admetent amb el seu silenci que no hi ha malversació".

Notícies relacionades