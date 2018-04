Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 12:00 h

Contundent missatge de Margaritis Schinas sobre l'euroordre de Puigdemont

Redacció | Contundent missatge del portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, sobre l'euroordre de Puigdemont durant un esmorzar informatiu aquest divendres a Madrid. "Quan parlen els jutges, els executius callen", ha sentenciat Schinas en referència a les crítiques contra la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió.

"Entenc les crítiques sobre la decisió del jutge alemany", ha dit el portaveu, que ha reiterat que l'euroordre "funciona" tal com està establert el sistema i cal "no dramatitzar procediments que està en curs". També ha recordat que l'euroordre permet que els jutges dels estats membres es comuniquin entre ells, "i quan parlen els jutges els executius callen". "Aquestes són qüestions que s'han gestionat des de Montesquieu, on la divisió de poders està molt ben precisada", ha afirmat. En aquest sentit, ha volgut rebatre les veus que -com es desprenia del contingut de les preguntes que ha rebut- qüestionen la decisió sobre Puigdemont. "Entenc les crítiques sobre Europa per la decisió d'un jutge alemany, però no és el mateix: un jutge alemany aplica el dret alemany d'acord amb la petició d'un jutge espanyol, i aquest és el sistema". Per aquest motiu ha demanat que la qüestió quedi "a l'àmbit de dret". "No s'ha de generalitzar ni dramatitzar procediments que estan en curs", ha sentenciat.

