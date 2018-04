Impulsen una plataforma per forçar el diàleg entre la UE i Catalunya

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 12:05 h

L'objectiu és denunciar i informar sobre la crisi política catalana

A.S.| Diàleg, diàleg i més diàleg. Aquest és el missatge pel qual aposta la Plataforma Diàleg UE – Catalunya del Parlament Europeu. Formada per una trentena llarga de diputats de diferents grups polítics del Parlament Europeu, la plataforma aposta per quatre punts fonamentals: alliberament dels presos polítics i líders socials, l'anul·lació del 155, la mediació per part de les institucions europees en el conflicte i un acord negociat que hauria de concloure amb un referèndum pactat. L'objectiu és denunciar i informar sobre el que passa a Catalunya.

Els participants han volgut mostrar d'entrada, la seva solidaritat cap als presos polítics catalans i han volgut ressaltar que ho estan per les seves idees polítiques.

"Els presos estan tancats per les seves idees polítiques" ha volgut recordar l'eurodiputada basca Izakun Bilbao. "La plataforma no és un agent de combat sinó un agent per al diàleg. Les paraules gruixudes existeixen en la dinàmica de l'enfrontament. És hora de canviar i apostar pels discursos de seducció massiva". "La principal tasca de la plataforma és el diàleg, i posar sobre la taula alternatives per trobar una solució al conflicte", ha comentat també l'exministre d'exteriors eslovè i actual eurodiputat, Ivo Vajgl. "Una de les raons d'aquesta trobada és la de persuadir-nos a nosaltres i a vosaltres de no rendir-se i no perdre l'esperança".



"Els catalans no estan sols"

Qui ha estat més contundent però ha estat l'eurodiputada italiana Eleonora Forenza: "Els catalans no estan sols". "El que està passant aquí no és un afer intern espanyol sinó que és un afer europeu". Forenza també s'ha mostrat crítica i ha assegurat que ha estat un error no propiciar un diàleg des de la UE en la causa catalana: "crec que és una vergonya". "Hem fet una crida perquè no s'extradeixi Carles Puigdemont", ha recordat. "Penso que és increïble que parlem d'exili i presos en ple 2018".

En l'acte de presentació, que ha tingut lloc a l'Ateneu Barcelonès, també hi ha participat l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, l'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa, l'exdelegat de la Generalitat a París, Martí Anglada i Diana Riba, que ha llegit una carta de Raül Romeva des de la presó.



"Ens agradaria estar més acompanyats"

"No estem sols però ens agradaria estar més acompanyats", ha exposat Solé. "Hi ha persones que estan amb nosaltres i que treballen amb nosaltres que tenen ben clar que el que passa al nostre país afecta tota la UE". "Se senten obligats a trobar una solució política per Catalunya", ha assegurat. Per altra banda, Anglada ha recordat les paraules pronunciades pel president francès, Emmanuel Macron al Parlament Europeu. "La nostra identitat és la democràcia. És una afirmació molt ben acollida però hi ha una pregunta a fer. La nostra de qui? La nostra identitat de qui? Dels pobles? Dels Estats? Va quedar molt bé però amb aquesta frase".

Romeva, per carta, ha exposat que "Europa s'hi juga la seva credibilitat" en aquest assumpte. "M'heu vist defensant els drets, la pau... no només m'hi heu vist sinó que ho hem fet plegats", ha ressonat per l'auditori. "Us he parlat de Catalunya i d'Espanya, i he dit moltes vegades que les coses només es resoldran parlant, si no, no només no es resoldran sinó que empitjoraran". "El govern espanyol no ha sabut fins ara fer política", ha exposat. L'Auditori s'ha fos en un aplaudiment molt llarg i sonor en finalitzar la lectura.

