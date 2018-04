La Guardia Civil amaga informació clau a Llarena que desmunta el delicte de malversació

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 12:30 h

Ometen els certificats de la Intervenció General de la Generalitat, l'encarregada del control econòmic i financer

@JoanSole_ | Els periodistes Patricia López i Carlos Enrique Bayo, del diari Público, han tingut accés en exclusiva a una documentació clau que demostra com la Guardia Civil omet informació determinant que desmunta el delicte de malversació de fons públics en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

Segons apunten els dos periodistes, els informes amb els quals es basa el jutge del Tribunal Suprem per estructurar la imputació pel delicte de malversació no hi consten els certificats de la Intervenció General de la Generalitat, l'organisme que s'encarrega del control econòmic i financer intern.

Aquest document que desmunta la malversació, al qual ha tingut accés en exclusiva Público, és de la interventora General de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, l'encarregada de garantir que a Catalunya no es fa ús dels recursos del FLA per a serveis que no són "d'interès general" i, per tant, que compleix les ordres del ministeri d'Hisenda per seguir rebent els recursos assignats.





En l'informe de la interventora no hi ha cap prova que demostri l'ús de recursos públics per part de la Generalitat de Catalunya en qualsevol àmbit relacionat amb el procés català. Un document que, segons Público, no ha arribat a les mans de Llarena. style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> style="text-decoration: underline;" >Certificado de la Intervencion General de Economía y Hacienda de La Generalitat-watermark by style="text-decoration: underline;" >Público.es on Scribd

