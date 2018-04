Un vídeo demostra la manca de garanties de la justícia espanyola en el procés contra els joves d'Altsasu

La televisió pública basca EITB ha retransmès unes imatges inèdites que demostren que un dels joves empresonats no va estar al lloc dels fets aquella nit, contradient la declaració d'un dels guardies civils.



L'agent va assegurar en el judici, que es va iniciar aquest dilluns 16 d'abril, que Adur Rodríguez estava "perfectament situat" davant seu amb una samarreta vermella al costat d'un altre noi i que li van propinar cops a ell i als que estaven al seu voltant, segons la versió de l'agent.



Ara, han sortit a la llum unes imatges que contradiuen aquesta declaració. La defensa d'Adur Rodríguez va demanar que s'incorporessin com a prova en el judici, però la petició va ser rebutjada.



Segons El Salto, la fotografia del sopar, que hauria fet pública la família, sí que es podrà veure en el judici.

Les imatges parlen per si soles i es veu, claríssimament, com aquell 15 d'Octubre, Adur estava en un sopar amb amics i després a un partit de frontó. Tanmateix, aquell dia, no anava vestit amb una samarreta vermella, com assegura taxativament l'agent del cos policial.