[Vídeo] El PP de Navarra tira de la confrontació nacionalista per guanyar les autonòmiques del 2019

Escanya va bien et va la maxa? et va la maxa?

20 d'abril de 2018, 15.03 h

Pot ser que l'actual presidenta de Navarra estigui agenollada a Bildu. Jo de moment no tinc notícia de què la seva direcció hagi cobrat de la caixa d'estalvis del Barcenas, ni salvat els bancs dels amics, ni les autopistes, ni estar complotats amb els amics de l'Ibex, ni regalar 1500 milions al Flore, ni la fabricació i alineació de proves falses per inculpar polítics de l'oposició totalment innocents, no sé què els de Bildu hagin fet res il·legal, en canvi aquesta colla de trepes fei... Llegir més