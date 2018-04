Rivera obre la porta per una batalla interna a l'alcaldia de Barcelona

Tot i haver nascut a Barcelona, Valls ha viscut tota la seva vida a França. I aquest darrer moviment obre un debat expectant per tal d'esbrinar qui serà el proper candidat a Barcelona de la formació taronja. Veurem com queden la resta de candidats que han manifestat la voluntat d'encapçalar la llista a la capital catalana.

L'exprimer ministre socialista francès Manuel Valls, s'hauria ofert o estaria pensant presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona l'any vinent. Ho ha exposat ell mateix a TVE que s'ho està pensant: "M'interessaria continuar en el debat independentista i ho estudiaré".

"Un demòcrata convençut, un amic d'Espanya... el senyor Valls mereix tot el respecte". "Totes les portes estan obertes, s'ho està plantejant". Malgrat tot, Rivera ha volgut deixar clar que "un alcalde com el senyor Valls seria millor que la senyora Colau". Ara bé, ha remarcat que, de moment, "és només una porta oberta".

