[Foto] Així s'ha dibuixat a ell mateix Raül Romeva des de la presó

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 14:30 h

Ho fa en la resposta a una carta d'un grup de pares i mares d'un institut de Barcelona

Gerard Sesé @gerardsese | "Som Gent de Pau" aquest és el nom escollit per un grup de pares i mares de l'Escola Vedruna Immaculada del barri de l'Eixample de Barcelona que es van conèixer tot preparant i defensant el referèndum de l'1 d'octubre. Des de llavors, organitzen trobades, sopars i activitats. Una de les últimes ha estat enviar una carta a tots els presos polítics que ara es troben a presó. I ja han tingut resposta.

De fet, les cartes escrites pels pares i mares també s'hi han sumat un bon grapat de persones del món de la política i la societat civil. La primera resposta en arribar ha estat la de Raül Romeva, que es mostra emocionat per les paraules que li han enviat. S'ha reafirmat en el que va dir al jutge Pablo Llarena quan va anar a declarar al Tribunal Suprem, la presó com a mitjà per desemmascarar l'Estat.Però el més cridaner de l'emotiva missiva, escrita a mà pel conseller empresonat, ha estat una imatge que ha dibuixat al final de la carta. S'ha autoretratat dins la presó. Romeva s'ha dibuixat entre reixes i estirant una mà cap a fora alçant una flor, símbol de pau. Aquí teniu la resposta amb la caricatura: