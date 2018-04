El 155 es carrega també la tradicional misa i benedicció de roses de Sant Jordi

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 15:30 h

Aquests actes només s'havien suspès durant la guerra civil espanyola

Redacció | Dilluns se celebrarà una jornada de Sant Jordi atípica al Palau de la Generalitat. No hi haurà la tradicional missa a la capella de Sant Jordi que oficia l'arquebisbe de Barcelona i tampoc es farà la benedicció de roses al Pati dels Carruatges del Palau. El 155 també ha esborrat del programa d'actes institucionals la recepció de l'hereu i la pubilla, així com la del Gremi de Flequers de Catalunya. Uns actes que tradicionalment ha presidit el president de la Generalitat.

En canvi, es manté la jornada de portes obertes del Palau de la Generalitat d'11h a 19h i el concert de carilló que es podrà escoltar a les 12h i a les 18h. També estarà oberta al públic la Biblioteca de Catalunya, de 10h a 19h. Al programa d'actes institucionals amb motiu de Sant Jordi hi consta una actuació a la basílica de la Catedral a les 20.30h del Cor de Cambra Francesc Valls i una ballada de sardanes a les 19h a la plaça de Sant Jaume.



Tampoc hi haurà aquest any discurs institucional del president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat com s'ha fet en els últims anys abans de la missa. Caldrà veure si Carles Puigdemont farà públic des de Berlín algun missatge amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

Així doncs, aquest any, els ciutadans seran els únics protagonistes del Palau. Segons fonts de l'Arquebisbat de Barcelona, no hi haurà missa perquè l'organitzador del tradicional ofici és el president de la Generalitat tenint en compte que se celebra a la capella privada de Sant Jordi del Palau.

Els ciutadans que vulguin visitar el Palau de la Generalitat durant la jornada de portes obertes podran escoltar un concert del carilló especial de 45 minuts a les 12h del migdia i a les 18h de la tarda. A les 19 h se celebrarà una ballada de sardanes a la plaça de Sant Jaume en què hi participarà la colla sardanista de Sant Jordi i la Cobla de la Principal de la Bisbal. A les 20.30h, a la basílica de la Catedral de Barcelona es farà una actuació del Cor de Cambra Francesc Valls que interpretarà 'Completes de la Solemnitat de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya (1614)' del compositor Joan Pau Pujol (1570 – 1626).

El president del Parlament, Roger Torrent, no farà cap discurs institucional i es limitarà a passejar i participar en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' que posa en marxa l'associació Amics de la Gent Gran. A més, Torrent deixarà una rosa groga al Gran Mural de Roses per la llibertat que organitza Òmnium a la Plaça de Catalunya.

L'any passat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va ser protagonista del dia Sant Jordi. La número dos de l'executiu de Rajoy va participar a l'acte organitzat per la Cambra del Llibre de Catalunya per promoure que la Diada de Sant Jordi sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Una participació que va ser molt criticada per part d'alguna partits catalans.

