Membres del consell consultiu del Diplocat desafien l'autoritarisme de l'Estat

Anuncien que seguiran amb la seva tasca d'internacionalització de Catalunya malgrat la liquidació de l'organisme

Redacció/ACN | Una vintena de membres del consell consultiu del Diplocat seguiran amb la seva tasca de "promoure el coneixement i la internacionalització de la cultura i la nació catalanes" tot i la liquidació de l'organisme. Així ho han indicat en un manifest que signen, entre d'altres, l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell, l'exambaixador dels EUA Ambler Moss, el també diplomàtic Arturo Sarukhan, el músic Jordi Savall, la xef Carme Ruscalleda o l'economista Xavier Sala-i-Martín.

"Com a membres del consell consultiu, volem manifestar la nostra satisfacció per la tasca duta a terme pel Diplocat. Som testimonis de la honorabilitat, integritat i decència política del conseller Raül Romeva i de tot el seu equip", asseguren en el manifest.



A més, afegeixen que mentre esperen "la represa de les activitats del Diplocat el més aviat possible" ells continuaran "individualment i col·lectivament" la tasca que se'ls va encomanar.



El consell consultiu del Diplocat està format per una quarantena de personalitats del món de la cultura, l'economia, la ciència o l'esport de Catalunya, i es va crear el 2016 per assessorar l'organisme i orientar les seves actuacions.

Entre els signants del manifest que es compromet a seguir amb la seva tasca d'internacionalització, hi ha Natàlia Arroyo, seleccionadora catalana de futbol femení, Carles Boix, professor a Princeton, Xavier Estivill, cap de la Unitat de Genòmica i Medicina Personalitzada de l'Hospital Universitari Quirón Dexeus, o l'escriptora Bel Odil I la corredora de muntanya Núria Picas, entre d'altres.

