Amb aquesta foto respon la germana de Manuel Valls la seva possible candidatura per Cs a Barcelona

La germana de Manuel Valls, possible candidat de Ciudadanos per Barcelona, ha volgut contestar a tots aquells que li han preguntat pel seu germà. I ho ha fet amb un missatge contundent i una foto amb un detall molt important que desafia l'opinió i ideologia radical unionista de la persona amb qui comparteix llinatge.

Primer de tot, Giovanna Valls demana que la deixin en pau: "Si algú vol parlar amb Manuel Valls que parli amb ell. A la Giovanna deixeu-la tranquil·la. Per Déu us ho demano de tot cor! Respecteu la meva vida i la meva salut. Gràcies".

Però el missatge anava acompanyat d'una foto on se la pot veure amb un casc de moto i, el més important, amb el llacet groc a favor de la llibertat dels presos polítics.



Per Deu prou! Per l'avi Magí! No es democràtic ni ho es la 155. Des de quan s'ha vist una cosa tant bèstia com la cesar les llibertats.