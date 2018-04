Les paraules de la filla d'Ernest Lluch sobre el comunicat d'ETA, a anys llum del PP

Ernest Lluch va ser assassinat per ETA l'any 2000 al garatge de casa seva pel Comando Barcelona. Quasi dues dècades després, la banda ha anunciat la seva dissolució i ha demanat perdó. La mateixa Rosa ja va advertir que les víctimes "no han de tenir cap paper en el procés de pau perquè sense el cap fred no es poden prendre decisions" però ha demostrat tenir més maduresa que el partit que governa Espanya.