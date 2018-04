UGT es plega davant Rivera i demana que reconsideri la seva baixa del sindicat

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 18:15 h

El sindicat apunta que són un sindicat "profundament tolerant"

Redacció | Quan Albert Rivera va anunciar que deixava la UGT molt es varen preguntar, què hi feia el líder de Ciutadans al sindicat?

A diferència de les preguntes que es movien a la xarxa, la Comissió Executiva Confederal de la UGT ha caigut de quatre potes a les intencions del líder nacionalista i ha demanat per carta al president de C's que es replantegi la seva baixa: "El país necessita polítics tolerants".

Rivera, que va aprofitar la participació del sindicat en la manifestació de diumenge passat on demanava la llibertat dels presos polítics, ha vist com la jugada ha funcionat, ja que, entre altres coses, la UGT ha volgut deixar clar que no dóna suport a "cap procés independentista" i cloure que els hi "agradaria" que es replantegés la seva baixa per construir ponts que facin possible "polítiques de consens".