Neix la Coordinadora Urbamobil, que aglutina plataformes de veïns crítiques amb la gestió de Colau

Intentar construir una Barcelona pròspera i capdavantera en qualitat de vida i participació democràtica amb un ajuntament d'esquena és difícil. Per això diferents entitats, associacions i plataformes s'han unit sota el paraigua Urbamòbil

Molt crítics amb Colau

Des de la coordinadora coincideixen en afirmar que "rere el parapet d'un discurs ideològic de falsa sostenibilitat mediambiental, el Govern Municipal està duent a terme, precipitadament, sense consens, i sense preveure les conseqüències futures, polítiques que afecten molt l'economia, la mobilitat i la qualitat de vida dels seus veïns, comerciants, empreses i treballadors a Barcelona i a la seva Àrea Metropolitana".

Un govern sord

A més, asseguren que l'actual govern de la ciutat "per ignorància, mala gestió o biaix ideològic, ignora o falseja els drets de participació dels veïns i menysté opinions quan no s'arrengleren amb les seves pròpies". També expliquen que se'ls nega "la interlocució directa i la negociació" i que han hagut d'empassar-se, tant sí com no, polítiques que provoquen un retrocés a la ciutat en contaminació, embussos, aparcament i desigualtats, entre molts altres.

Primera acció

Com a primera actuació volen instar els partits polítics a demostrar un compromís programàtic envers les seves reivindicacions que inclouran la participació d'entitats, i sobretot dels veïns afectats per tota actuació que relativa a la seva mobilitat o a la seva economia, en definitiva, la seva qualitat de vida, sense que mai vagin en detriment de mesures per millorar la qualitat de l'aire i la reducció de contaminació acústica.

Ja són 7 plataformes

Aquestes són les 7 plataformes que ja formen part d'Urbamòbil:

PASP9 – Plataforma d’Afectats per la Superilla del PobleNou