No hi ha manera: Elena respon al jutge que rebien aportacions individuals i no diners públics

Divendres, 20 d'abril de 2018

La justícia espanyola vol saber qui va pagar el Pacte pel Referèndum

Redacció | La persecució no cessa però tampoc la frustració. La justícia espanyola va de bòlit intentant trobar una escletxa per on agafar-se i poder denunciar malversació de fons públics destinats al referèndum. Avui ha declarat com a testimoni el president del Pacte pel Referèndum, Joan Ignasi Elena. El magistrat ha arribat a preguntar per qui va ser el responsable d'adquirir el domini de la web i els testimonis no ho saben.

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha demanat al que va ser coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, si aquesta plataforma va rebre subvencions públiques. Elena, que ha declarat com a testimoni en la causa de l'1-O aquest divendres, ha respost que només rebien aportacions individuals, segons han explicat fonts properes. El jutge també s'ha interessat per qui va ser el responsable de comprar el domini de la web 'pactepelreferendum.cat' i els testimonis que han declarat, com Elena o el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, han respost que ho desconeixien. Elena, que ha preferit no donar detalls als periodistes del contingut de les preguntes ni de la seva declaració a la sortida, sí que ha incidit que el conflicte català requereix "diàleg".

