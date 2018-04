Montmeló, el primer municipi en ''agermanar-se'' amb Sant Esteve de les Roures

Última actualització Divendres, 20 d'abril de 2018 20:00 h

Així ho diu un cartell en entrar a la vila col·locat pels veïns

Gerard Sesé @gerardsese | El sentit de l'humor dels catalans és imparable. Gràcies a les males pràctiques de la Guardia Civil, que es va inventar un poble català que no existeix, Sant Esteve de les Roures, les bromes, els gags i els perfils falsos s'han escampat per les xarxes com una taca d'oli. Però, ara, els veïns de Montmeló han anat un pas més enllà i han passat d'Internet al món real.

La vila de Montmeló (Vallès Oriental) s'ha despertat aquest matí amb un cartell que anunciava que la ciutat s'ha agermanat amb el poble de Sant Esteve de les Roures. Aquest cartell no és un 'meme' o un dibuix fet amb Photoshop. És real i es pot veure venint des de Granollers, abans d'arribar a la rotonda on hi ha la cadena de restaurant sabadellenca Viena.





Segons ha pogut saber directe!cat, el grup de veïns amb sentit de l'humor té la intenció de posar-ne més a partir de la setmana que ve i, a més, preparen una acció semblant que no han volgut desvetllar. Aquest és el divertit resultat:

