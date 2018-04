La Guardia Civil culpa la Generalitat de no poder demostrar el delicte de malversació

Última actualització Dissabte, 21 d'abril de 2018 11:30 h

El cos policial sosté que es van fer "diverses pràctiques", però no sap quines

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



J.S | El delicte de malversació està deixant al descobert la fragilitat de la causa general contra els republicans. Si aquesta setmana el gran damnificat és precisament el jutge que porta la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, amb la guerra oberta amb el ministeri d'Hisenda, un altre actor que està quedant retratat és la Guardia Civil.

El cos policial, que oculta un informe clau de la Intervenció General de la Generalitat que demostra que no hi ha malversació de fons públics, va detallar el passat 11 d'abril al jutjat número 13 de Barcelona que la culpa de la manca de proves de la malversació de fons públics és de la Generalitat i els seus treballadors. Un text que, segons El País, sosté que es van fer "diverses pràctiques" per ocultar els pagaments, però que no sap quines.

La Guardia Civil considera que en un correu que van trobar de la consellera legítima, Dolors Bassa, on hi ha un arxiu que rep el nom d''Acord de govern 6 de setembre de 2017', es demostra la intencionalitat del Govern legítim de pagar les despeses de l'1-O.

El problema que no sap resoldre la policia que va participar en la repressió del referèndum és que no troba cap document que acrediti la seva teoria, deixant així en paper mullar la teoria de Llarena amb la qual sustenta la causa contra els líders republicans.

Notícies relacionades