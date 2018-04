Montoro va confessar al Consell de Ministres que Hisenda no va detectar malversació en l'organització de l'1-O

Última actualització Dissabte, 21 d'abril de 2018 13:30 h

Reitera davant dels ministres el seu embat contra Llarena: "Ni un sol euro públic"

@JoanSole_ | El Consell de Ministres d'aquest divendres tenia dos temes estrella, el comunicat d'ETA i les explicacions que podria donar el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a la polèmica amb el Tribunal Suprem sobre la manca de proves en el delicte de malversació de fons públics per a l'organització de l'1-O.

Ni un pas enrere, el ministre d'Hisenda va repetir davant de tots els ministres i Mariano Rajoy el mateix que va afirmar fa una setmana en una entrevista al diari El Mundo, "no s'ha destinat ni un euro públic". Segons apunten diferents diaris propers a l'executiu espanyol, els membres de l'executiu van donar per bona l'explicació de Montoro, fet que va provocar que el portaveu del Gobierno, Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior a la reunió, reafirmés que la informació comptable d'Hisenda determina que no es va destinar "cap euro" al referèndum.