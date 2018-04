Pedro Sánchez prepara un tour per Europa contra l'independentisme sense tenir qui el rebi

Última actualització Dissabte, 21 d'abril de 2018 14:30 h

Pretén crear una "causa europea", però només té una parada que ja era obligada

Redacció | El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, està decidit a fer la lluita contra l'independentisme una "causa europea".

El líder socialista, que va blanquejar l'aplicació de l'article 155, encetarà demà un tour pel continent que començarà a Alemanya en el congrés extraordinari de l'SPD però que no té cap altra destinació. Segons ha explicat el PSOE, només hi ha aquesta parada prevista, obligada de fet per la relació que tenen els socialistes alemanys i espanyols.

Més enllà d'això, l'anunci d'aquest tour és més de cara la galeria que no pas una realitat. Ja que el passat 7 d'abril havia d'anar a París, però fou suspès per fer un acte a favor de la moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

Aquesta gira no només manca d'un pla de viatges, sinó també de suports. Més enllà dels respectius partits socialistes, Pedro Sánchez no ha aconseguit que cap altra representant el vulgui rebre per fer de la batalla contra l'independentisme una "causa europea".