Espadaler vol resoldre la relació Catalunya-Espanya amb propostes de fa més de deu anys

Recupera idees que es troben en l'Estatut del 2006

ACN | Units per Avançar debatrà durant aquest dissabte la seva proposta de "pacte d'Estat" per aportar una solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. Es tracta d'un document polític que serà el centre del primer Consell Nacional de la formació liderada per Ramon Espadaler.

Segons ha explicat el mateix Espadaler als mitjans, l'objectiu és oferir una proposta davant del doble "fracàs" tant de l'independentisme com de l'"immobilisme" de l'Estat. "Els uns probablement ens volien només a galeres remant i els altres han volgut baixar vaixell i nedar cap a Itaca sense aconseguir-ho", ha declarat. Espadaler ha explicat que el pacte proposat per Units té com a bases el reconeixement de Catalunya com a nació, un nou model de finançament, aconseguir la cohesió interna de Catalunya i amb la resta de l'Estat i establir una bona definició de competències que no es modifiquin segons els canvis de govern.