Rivera ratifica la seva traïció contra Jordi Cañas

Última actualització Dissabte, 21 d'abril de 2018 17:30 h

Enceta una estratègia que beneficia la incorporació d'independents

Redacció | El nom de Manuel Valls va guanyant força per ser el candidat de Ciudadanos a Barcelona. Si ahir el líder de la força taronja admetia que el partit estava disposat a obrir-se, avui ja ha avisat que "vindran més independents".

Aquesta afirmació, preguntat per la possibilitat que Valls sigui l'alcaldable del partit nacionalista, referma la traïció d'Albert Rivera al seu company de partit, Jordi Cañas, que des que fou exculpat del delicte de frau fiscal, pel qual fou apartat del partit, ha anat guanyant protagonisme per concórrer com a alcaldable de la capital catalana.

L'aparició de Manuel Valls ha trencat aquesta promesa. Rivera, que veu en Valls la figura que pot tenir més suport per guanyar les municipals, ha decidit no comptar amb Cañas i intentar guanyar unes eleccions on, qui té més vots, governa la institució.