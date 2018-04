Girona no oblida: Multitudinària inauguració de la Plaça U d'Octubre de 2017

Un escrit recorda la "brutal agressió" que va patir la ciutadania de Girona per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. "Aquesta placa vol deixar testimoni d'admiració, memòria i record del digne comportament del poble i el seu coratge", conclou.

Un dels moments emotius ha estat quan Madrenas, acompanyada del vicepresident del Parlament, Josep Costa, han descobert la placa que commemora l'1-O, just a sota de l'escultura de la nena gironina que va néixer el mateix dia de la Constitució, i que homenatjava l'antic nom de la plaça.

"El que fem avui és un homenatge a la dignitat i el coratge dels gironins que van defensar amb el seu cos les urnes", així s'expressava l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en la inauguració de la Plaça U d'Octubre de 2017. Un espai que fins ara portava el nom de Constitució i que els grups independentistes del consistori van decidir canviar, per recordar els fets que van passar el dia del referèndum. Tot plegat, en un ambient festiu en el que s'han fet multitud d'activitats com balls tradicionals, una cercavila, un concert i un vermut popular.

#1 Sebastià 21 d'abril de 2018, 18.52 h GIRONA AIMADA !!! GIRONA M'ENAMORA A MI, T'ENAMORA A TU I A TOTS ENS ENAMORA, LES TEVES GESTES SON L'ORGULL D'UN PASSAT GLORIOS, "QUE EL FUTUR ENCARA MILLORA..."

