La Policia Nacional requisa l'estelada d'un culer perquè ''fomenta l'odi''

La penya ha aprofitat aquest fet per denunciar la persecució ideològica "indiscriminada".Segons ha pogut saber directe!cat, també han requisat tot el material que podia tenir simbologia independentista i de la penya barcelonista. Els fets han passat durant el matí, abans de dinar.

La PN requisa una bandera estelada que portava lligada un membre del nostre grup a la motxilla alegant que fomentava l'odi. Li prenen les dades. Riuen i provoquen. No els seguim el joc i marxem. Denunciem aquesta persecució ideològica indiscriminada. @LaTdP @Cdrfcb @esport3 pic.twitter.com/xOIG6T4d0c

La bandera, que la portava lligada a la motxilla, ha estat requisada per la policia que va protagonitzar la repressió de l'1-O argumentant que "fomenta l'odi". La PB Navàs explica que no només li han tret la bandera, sinó que també li han pres les dades, "riuen i provoquen".

Redacció | No per ser esperat deixa de ser notícia, segons denuncia la Penya Blaugrana Navàs, un agent de la Policia Nacional ha requisat l'estelada que duia un seguidor culer i li ha imposat una multa de 150€.

