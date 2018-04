[Vídeos]Ensordidora xiulada a l'himne d'Espanya amb Felip VI desencaixat

Un cop més @tve_tve mentint "las dos aficiones cantando el himno" Fals! Xiulada monumental malgrat els crits dels del sevilla i la megafonia a tot drap. No ho han pogut amagar! #FinalCopa pic.twitter.com/JhATSSZS0J — Gerard Sesé (@gerardsese) 21 d’abril de 2018

Els més de 20.000 seguidors culers desplaçats a Madrid han tornat a deixar clar que el futbol és també un espai de reivindicació per les causes justes. Les crides per la llibertat dels presos polítics i les mostres de rebuig a la repressió viscuda a l'1-O han estat ben presents mentre ha sonat l'himne d'Espanya amb el rei Felip VI com espectador privilegiat.