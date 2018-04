Llarena perd el suport d'un tòtem de l'unionisme mediàtic: ''L'Estat està perdent''

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 10:30 h

El jutge del Suprem rep un cop inesperat

Redacció | No només ha perdut el suport del Gobierno en la causa contra els republicans, on el delicte de malversació és inexistent segons el ministeri d'Hisenda. També ha perdut, inesperadament, el suport d'una figura que sempre ha carregat contra el procés.

En un dur article a El Periódico, Xavier Sardà li ha demanat a Pablo Llarena que "ho deixi ja": "Una altra vegada te'n sortiràs, però ara l'Estat està perdent la partida". Amb un to marcadament dur, Sardà recomana al jutge que abandoni la seva deriva per justificar la malversació perquè "de malversació, gens ni mica": "El Gobierno i la justícia no aneu ni al compàs ni ben encaminats".

En aquest sentit, també li recorda que en la reforma del Codi Penal del 95 es va eliminar la figura de la declaració il·legal d'independència, "per considerar que es tractava d'una antigalla". Un fet que porta el delicte de sedició i rebel·lió a la condició de fer ús de la violència que, etziba Sardà, "vas buscant obcecadament sense la qual pot ser que no cristal·litzin les acusacions".

L'expresentador de Crónicas Marcianas admet que aquesta desproporció judicial pot beneficiar els acusats i insisteix: "Deixa-ho ja perquè aquesta idea d'Espanya que es respira últimament és –com algú ha dit encertadament– molt del capità Alatriste".

