La policia repressora esdevé un nou símbol nacionalista durant la final de copa

No deixen entrar a la #FinalCopa del #wanda amb samarretes grogues, però sí amb això. #vergonya pic.twitter.com/UO5jt9ccuz

Com es pot veure en aquesta imatge, les banderes de Tabarnia anaven acompanyades d'una de la Policia Nacional, amb el lema "defensores de nuestra unidad", i de la Guardia Civil, amb el crit "viva la Guardia Civil". Dues teles de roba que demostren la devoció del nacionalisme espanyol amb els dos cossos policials que van protagonitzar la repressió del referèndum.

Aquest és el criteri amb el qual la policia que va reprimir els votants de l'1-O van decidir quin tipus de material es podia entrar a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid, lloc on es va disputar la final de la Copa del Rei.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal