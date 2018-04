L'Estat va vulnerar drets fonamentals dels seguidors culers

No varen ser només samarretes de l'Assemblea Nacional Catalana, en les imatges que va registrar TV3 i Catalunya Ràdio es pot veure com són samarretes grogues bàsiques, bufandes del mateix color sense cap eslògan i cartolines que tenien escrit "Llibertat".

Cap llei ni codi penal prohibeix colors. Requisar samarretes grogues és una greu vulneració de drets fonamentals, i confiscar estelades també (una sentència d'un jutjat de Madrid ens dóna la raó).Estudiarem casos concrets per denunciar els qui han donat les ordres #CopaDelRei2018 — Drets (@DretsCat) 21 d’abril de 2018

La decisió de la Policia Nacional va vulnerar, segons l'Associació Drets, drets fonamentals dels seguidors culers. L'entitat sosté que "cap llei ni codi penal prohibeix colors. Requisar samarretes grogues és una greu vulneració de drets fonamentals, i confiscar estelades també". En aquest sentit, l'organització ha volgut avançar que estudiaran els casos concrets per denunciar qui ha donat les ordres i, si cal iniciar un procediment judicial per un nou cas, i segurament no l'últim on el republicanisme és víctima d'un autoritarisme injustificat.