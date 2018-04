[Vídeo] La indignació d'un culer unionista quan explica com requisaven les samarretes grogues

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 12:30 h

"No entenc que et facin treure una samarreta pel simple fet de posar una paraula tan bella com Llibertat"

JS | La decisió de requisar les peces de roba de color groc està tenint un efecte bumerang immediat.

El seguidor culer unionista explicant els fets a La Sexta

La final de la Copa del Rei va aplegar seguidors culers de molts indrets de l'Estat, un d'ells és el cas d'aquest home gallec que va explicar als micròfons de La Sexta la seva indignació quan va veure com obligaven a treure's la samarreta groga a uns senyors de 50-60 anys.

L'home, que deixa clar el seu posicionament, "no estic a favor de la independència. Vaig viure 15 anys a Catalunya i m'agrada aquest poble. Respecto la llibertat de cadascun i les seves idees", ha relatat com davant seu hi havia quatre senyors que, com ell, una hora abans de començar el partit ja eren a l'estadi. "Quan comença el partit de cop i volta ve la policia i els hi fa treure la samarreta perquè era groga i posava 'Llibertat'".

Aquesta acció va indignar el seguidor culer, que també duia una samarreta groga perquè "sóc espanyol i m'agrada un altre concepte de la democràcia que el que tenim en aquests moments. Per això la porto". "Que et treguin, que et manin treure una samarreta simplement per posar una de les paraules més belles que hi ha al planeta Terra, que és 'Llibertat', doncs no ho entenc".