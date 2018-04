El portaveu del PSOE perd els papers i insulta Manuel Valls

El PSC, que ahir va presentar Jaume Collboni com el candidat municipal, es va limitar a valorar la manca de coneixement que té el francés en els assumptes de Barcelona. Un fet que és fàcil de ratificar, ja que Valls ha fet tota la seva vida a França i només visitava la capital catalana durant les vacances d’Estiu.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 crazy mountain man 22 d'abril de 2018, 16.39 h Erase un PSF que tan triste y misero estaba que solo se presentaba con los Valls que recogia. Habra otro, entre si decia, mas triste y misero que yo?. Y la respuesta hallo cuando, al girar la vista, vio a otro partido que recogia los Valls que el desprecio.

3 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal