Milers de persones homenatgen i reclamen la llibertat dels 'presos polítics' i el retorn dels exiliats a Santa Perpètua de Mogoda

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 17:30 h

Coincidint amb l'aniversari de Jordi Cuixart, artistes, actors, poetes, amics i familiars han reivindicat la cultura com a eina contra la repressió

ACN Santa Perpètua de Mogoda .- Milers de persones s'han acostat aquest diumenge al Parc de la Ribera de Santa Perpètua de Mogoda, el poble natal de Jordi Cuixart, per homenatjar-lo a ell i a la resta de 'presos polítics' i exiliats al Festival 'Cultura contra la repressió' organitzat per Òmnium Cultural. Coincidint amb el 43è aniversari del president d'Òmnium, empresonat fa més de sis mesos a Soto del Real, músics, poetes, actors, amics i familiars han pujat a l'escenari per reivindicar la cultura "com una eina fonamental per recuperar els drets fonamentals que l'estat espanyol vol robar als catalans". Tampoc han volgut faltar a la cita els consellers cessats, Lluís Puig i Meritxell Serret, i el president Carles Puigdemont, que en un vídeo han donat les gràcies als assistents per "defensar la llibertat i fer front a la repressió". El vicepresident i portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacat que l'acte d'aquest diumenge "és la resposta solidària davant d'aquells que diuen que sóm violents"

El festival, organitzat per Òmnium Cultural amb el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, ha començat a dos quarts de dotze del migdia amb una concentració i una cercavila a la plaça de l'Ajuntament. Ja al Parc de la Ribera, als volts del migdia han començat gairebé vuit hores seguides d'actuacions diverses.Les primeres han estat reservades per grups locals de Santa Perpètua molt relacionats amb Jordi Cuixart com el grup d'animació infantil la Belluga o Brassband, o els PinkPoni, grup format per amics de Cuixart.A partir d'aquí, per l'escenari i davant milers de persones que han desafiat el sol i la calor, ha anat passant una nodrida representació del món cultural català amb noms com Marina Rossell, Animal, Gossos, Gemma Huguet, Brams, Gerard Quintana i Josep Thió, entre molts d'altres.Actors, escriptors, poetes i periodistes també han volgut felicitar Jordi Cuixart en el seu aniversari i recordar els polítics a la presó i a l'exili. Així, Sílvia Bel, Roc Casagran i Àurea Màrquez han llegit poemes i David Fernàndez, Sebastià Alzamora o Bel Olid també han tingut oportunitat de denunciar la situació injusta que viuen per culpa d'un estat, l'espanyol, que l'única eina que coneix és la repressió.Malgrat que ha estat una festa d'aniversari sense la presència del principal protagonista, l'humor ha tingut una presència molt destacada i terapèutica durant tot l'acte. Personatges televisius i radiofònics com en Peyu, l'Òscar Dalmau i l'Òscar Andreu han fet riure els assistents amb els seus monòlegs.Els moments emotius també s'han anat succeint al llarg de la jornada com quan veïns i amics de Cuixart han llegit un text escrit pel president d'Òmnium a Soto del Real, quan els assistents han cantat l''aniversari feliç' amb Marina Rosell, les intervencions dels familiars o quan s'ha recordat a Muriel Casals.En el seu escrit, Cuixart ha donant les gràcies a tots els participants i assistents al festival. Entre d'altres coses, ha encoratjat tothom a seguir defensant les seves idees de manera pacífica davant un estat repressiu que no entén que la solució al conflicte passa pel diàleg. "Voldrien que ens autocensuréssim per por a les represàlies, que deixéssim de ser crítics i oblidar-nos de com de saludable és la dissidència, voldrien que deixéssim de cantar rap no perquè els espanta les lletres sinó perquè no volen que se sàpiga la veritat", ha afirmat.També han volgut participar, en aquest cas a distància, els consellers cessats, Lluís Puig i Meritxell Serret, i el president Puigdemont que ha recordat que la cultura "és un instrument fonamental en democràcia, i més quan està en perill, perquè és la biga mestra per garantir la cohesió social". Per això, el president ha encoratjat a seguir fent actes com el d'avui i a utilitzar la cultura com a eina per expressar les idees.Cultura contra la repressióAl seu torn, el vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que l'acte d'aquest diumenge és la resposta solidària davant l'estat espanyol que "només sap respondre amb imposició i repressió" com es va tornar a demostrar ahir dissabte durant la final de la Copa de futbol on la policia va requisar samarretes grogues. "Seguirem endavant per construir un país lliure on la cultura sigui un pilar fonamental per recuperar els drets fonamentals que ens estan robant", ha afegit.A més, Mauri ha destacat que l'atac contra la llibertat d'expressió d'ahir demostra que l'estat espanyol "es veu cada cop més arraconat" per una Europa "que diu prou a la repressió" i que no sap com aturar un moviment pacífic. "Quan persegueixen samarretes és que han perdut el nord", ha reblat.