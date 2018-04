Margallo pren partit per Llarena i acusa Montoro d'ajudar els independentistes

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 18:30 h

La fractura entre els partidaris del jutge i del ministre és total

@JoanSole_ | L'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, s'ha posicionat al costat del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en una entrevista al diari nacionalista El Independiente.

Una de les figures que més va batallar per desprestigiar el projecte republicà fora de la frontera espanyola considera que amb les declaracions de Montoro, on afirma que no es van destinar diners públics en l'organització del referèndum de l'1-O, ha ajudat als independentistes: "Si els hi ha donat arguments? Això és evident si ell sosté que no hi ha utilització de fons públics. Per definició és que no es compleix el delicte, el tipus delictiu no existeix. Aquestes coses es coordinen abans".

Margallo s'ha mostrat sorprès de les paraules de Montoro, "és molt difícil d'entendre" explica: "L'advocacia de l'Estat sosté la malversació i el senyor Montoro diu que no s'han utilitzat diners públics, per tant no hi hauria malversació. No acabo d'entendre per què ha passat això, sobretot perquè quan es va formar Gobierno vam sortir els ministres que teníem idees pròpies". L'exministre, insisteix, "el pla era coordinar i centralitzar en la vicepresidència tota l'actuació de l'executiu".