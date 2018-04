C's celebra que se censuressin les samarretes grogues

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 19:30 h

Creu que la policia espanyola "va fer el que tocava"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha defensat que es requisessin samarretes grogues a les portes del Wanda Metropolitana en la final de la Copa del Rei perquè eren "susceptibles de provocar enfrontaments".

En declaracions als mitjans des de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), Carrizosa ha dit que la policia espanyola "va fer la seva feina" i ha lamentat que es vulguin portar "símbols polítics" a esdeveniments esportius d'"alt risc". "Va fer el que tocava en el marc de la legislació", ha asseverat el diputat. D'altra banda, ha valorat que la xiulada a l'himne espanyol va ser "minoritària" i els que xiulaven "vençuts per l'educació i el respecte de la gran majoria de persones que hi havia a l'estadi". Per a Carrizosa, xiular l'himne és una mostra de "mala educació".

D'altra banda, ha constatat que queda un mes per a la data límit del 22 de maig en què s'haurà d'haver format govern per evitar unes noves eleccions. Ha lamentat que els partits independentistes "vulguin continuar amb el 155 i generant embolic" i els acusats de no voler governar "perquè continuen barallant-se entre ells". Ha insistit que Carles Puigdemont "mai podrà ser president" perquè per tal d'investir-lo s'haurien de cometre "il·legalitats". "Si no volen desobeir el TC, Puigdemont no és una possibilitat", ha manifestat.