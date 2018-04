Millo dona per bona la versió de Montoro: ''Formalment no s'han dedicat diners al referèndum''

Última actualització Diumenge, 22 d'abril de 2018 20:30 h

El delegat del Gobierno ho justifica amb el fet que Montoro controla les finances

JS | Enric Millo es manté fidel al ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, i defensa que "formalment" no es van dedicar diners a una "il·legalitat" com el referèndum.

Entrevistat per La Vanguardia, el delegat del Gobierno exposa que el ministre coneix el funcionament del seu ministeri, "no parla de la causa judicial" i, per tant, "el que diu és que des que controla les finances de la Generalitat els recursos públics estan justificats en documents oficials conforme el pressupost".

En aquest sentit, exposa, "si Hisenda té un document firmat per l'interventor de la Generalitat que diu que els diners gastats en allò que estava previst, el ministeri s'ha de fiar". A més, afegeix per no posicionar-se en contra de Llarena, que "hi poden haver falsificacions documentals per camuflar despeses, el ministeri no està per fer investigacions policials ni judicials".