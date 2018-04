Catalá reconeix la ''frustració'' que va sentir quan Alemanya va negar l'extradició de Puigdemont

El ministre admet que "no ho vaig entendre", però manté l'esperança que aviat Alemanya entengui el requeriment del Tribunal Suprem, ara mateix molt qüestionat també pel delicte de rebel·lió, i el president sigui retornat a l'Estat.

JS | El Gobierno no oblida amb facilitat la decisió de la justícia alemanya de no extradir Puigdemont i negar el delicte de rebel·lió contra.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal