Totes les recomanacions literàries per aquest Sant Jordi

Polítics, periodistes i figures rellevants de la cultura expliquen les seves preferències

ACN | L’obra guanyadora del Premi Òmnium a la Millor Novel·la i el Premi Llibreter 2017, ‘Els estranys’ (Edicions de 1984) de Raül Garrigasait és, juntament amb ‘Permagel’ (Club Editor) d'Eva Baltasar i l’assaig ‘Bon dia, són les vuit!’ (Destino) d’Antoni Bassas, el llibre preferit entre les personalitats del país aquest Sant Jordi. Amb tot, les opcions per la diada són molt diverses. Així, per exemple, el president del Parlament, Roger Torrent, recomana l’obra 'De què parlo quan parlo de córrer' (Empúries) d’Haruki Murakami. Carles Puigdemont, líder de JxCat, opta per les obres 'Per combatre aquesta època: Dues consideracions urgents sobre el feixisme' (Arcàdia) de Rob Riemen i 'Enric Prat de la Riba (1870-1917): Pensar i construir una Catalunya per al futur' (Ed. Revista de Catalunya), mentre que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, escull 'Q' de Wu Ming. Fer-se totes les il·lusions possibles’ (Destino) de Josep Pla és l’opció que tria Inés Arrimadas, presidenta de Cs. Novel·la i assajos entre els polítics

El president del Parlament, Roger Torrent, recomana 'De què parlo quan parlo de córrer' (Empúries) d’Haruki Murakami, un llibre en què l’autor connecta les sensacions que té quan fa exercici i tot el que comporta el fet de córrer amb la literatura.

Carles Puigdemont, líder de JxCat, escull aquest Sant Jordi 'Per combatre aquesta època: Dues consideracions urgents sobre el feixisme' (Arcàdia) de Rob Riemen i 'Enric Prat de la Riba (1870-1917): Pensar i construir una Catalunya per al futur' (Ed. Revista de Catalunya), de diversos autors. De la seva banda, Oriol Junqueras, president d'ERC, recomana 'Q' de Wu Ming, la novel·la d'un col·lectiu d'escriptors italians provinent de la secció bolonyesa del Projecte Luther Blissett (1994-1999).

‘Fer-se totes les il·lusions possibles’, de Josep Pla és l’opció que tria Inés Arrimadas, presidenta del grup de Cs, mentre que Miquel Iceta, president del grup del PSC, recomana 'Maria Aurèlia Capmany. L'època d'una dona' (Meteora) d'Agustí Pons coincidint amb l'any Capmany.

El diputat de la CUP Carles Riera es decanta per l’obra d’un excompany de files, Julià de Jòdar, que aquest any publica 'Els vulnerables' (Comanegra), mentre que Xavier Domènech, president del grup Catalunya en Comú, escull 'Venjaré la teva mort' de Carme Riera (Edicions 62). Finalment, Xavier Garcia Albiol, president del PPC, recomana 'Els pacients del doctor García' (Tusquets) d'Almudena Grandes.

Quant als líders de les entitats, Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, recomana aquest Sant Jordi '3 Octubre – 155 reaccions per a una República' (SicArt Edicions) amb fotografies de Ramon Sicart i text d’Agustí Alcoberro, mentre que Jordi Cuixart, president d'Òmnium, escull el premi atorgat per la seva entitat a la millor novel·la publicada en català, 'Els estranys' (Edicions de 1984) de Raül Garrigasait. 'Sobre la libertad' (Tecnos) de John Stuart Mill és l’opció de José Rosiñol, president de Societat Civil Catalana.

Alcaldes i presidents de diputacions

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, opta per la reedició de l’obra ‘Barcelones’ (editat per l'Ajuntament de Barcelona) de Manuel Vázquez Montalbán, trenta anys després de la seva publicació per l’Editorial Empúries, una crònica sobre la ciutat que va escriure l’autor a finals de la dècada dels 80. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, recomana el llibre ‘100 dones, 100 inspiracions creatives’ (Viena Edicions).

L’alcalde de Lleida Àngel Ros recomana l’obra ‘Anna Grimm. Memòria mortal’ (Pagès Editors) de l’escriptora Montse Sanjuan i el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, recomana 'Comtes. O Res o Reis', una reedició feta per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), obra de diversos autors, que narra la història dels Comtes d'Urgell.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, 'Aurora Bertrana' (Ajuntament de Girona), la biografia que Neus Real ha escrit de la filla de Prudenci Bertrana. Pere Vila, president de la Diputació de Girona, 'El regreso del Catón' (Planeta) de Matilde Asensi.

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, comprarà el llibre de Paco Zapater, ‘Del carro a Google’ (Silva Editorial) i el president de la Diputació de Tarragona, recomana la reedició a cura del Pare Josep M. Massot i Muntaner del llibre ‘Vidal i Barraquer, cardenal de la pau’ (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), de Ramon Muntanyola. Finalment, l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, escull ‘L’Escamot de la nit serrada’ (Onada Edicions) de Manel Ollé i ‘L’Ebre, relats d’una batalla’ (EbreJocs) d’Ebrejocs.cat i varis autors

Els escriptors opten per la ficció

El flamant Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Quim Monzó, recomana 'Call me zebra' d'Azareen Van der Vliet Oloomi. L’escriptor Joan-Lluís Lluís, Premi Sant Jordi d’aquest any, es decanta pels clàssics ‘La Ilíiada’ i ‘L'Odissea’ d'Homer.

El guanyador del Premi Nadal, Alejandro Palomas, opta per ‘Hachiko, el gos que esperava’ (La Galera) de Lluis Prats mentre que Oriol Nel·lo, que es va emportar el Premi Prudenci Bertrana, proposa ‘El gegant enterrat’ (Anagrama) de Kazuo Ishiguro.

De la seva banda, el guanyador del Premi Òmnium a la Millor Novel·la i el Premi Llibreter 2017, Raül Garrigasait, escull ‘Gilead’ (Edicions de 1984) de Marylinne Robinson i Antoni Bassas, guanyador del Premi Pla, recomana un altre premiat, Joan-Lluís Lluís, amb l’obra ‘Jo soc aquell que va matar Franco’ (Proa). Najat El Hachmi prefereix ‘Permagel’ (Club Editor) d'Eva Baltasar i ‘Tots els contes’ (Club Editor) de Caterina Albert.

El món de la música

Precisament la primera novel·la d’Eva Baltasar és l’opció també del líder de Mishima, David Carabén, i del cantautor Joan Miquel Oliver, mentre que Quimi Portet aposta per ‘Bon dia, són les vuit!’ (Destino) del periodista Antoni Bassas. De la seva banda, Maria Arnal comprarà ‘Las niñas prodigio’ (Fulgencio Pimentel) de Sabina Urraca

Els Catarres també han explicat les seves preferències per Sant Jordi: Jan Riera-Prats proposa 'En el nom de la rosa' (Grup 62) d'Umberto Eco; Èric Vergés, 'El Cártel' (RBA) de Don Winslow, i Roser Cruells, 'L'Univers a les teves mans' (Ediciones del Serbal) de Josep Escaramís.

Per la seva banda, el cantant i líder de Gossos, Natxo Tarrés, recomana el llibre 'La dona que no sabia plorar' (Columna), del periodista Gaspar Hernández. L'actor manresà Miki Esparbé opta per 'Dasha – Un poema de amor', de Ben Brooks, i editat per Blackie Books.

Novel·les entre els directors de les institucions culturals

El director del TNC, Xavier Albertí, ha citat a 'Manera negra' (Edicions 62) de Narcís Comadira. El director teatral i de la companyia La Perla 29, Oriol Broggi, ha recomanat 'Bodas de Sangre: Apunts i cançons de Joan Garriga' (Godall Edicions) de Joan Garriga; l'actriu Maria Rodríguez, 'La comedia humana' (Editorial Acantilado) de William Saroyan, i els actors Pol Lòpez, 'Era' (La BreuEdicions) de Jaume Pons Alorda i Roger Coma, 'Rates' (Rata) de Julio César Pérez.

Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, en vol recomanar dos: 'Ciutat princesa' (Galàxia Gutenberg) de Marina Garcés i 'Tots els contes – 1' (Club Editor) de Caterina Albert. Pere Camps, director del Barnasants, escull 'Honrarás a tu padre y a tu madre' (Anagrama) de Cristina Fallarás.

Per la seva part, Pepe Serra, director del MNAC, aposta per 'Les possessions' (Anagrama) de Llucia Ramis i el director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, 'Joan Miró. El nen que parlava amb els arbres' (Galaxia Gutenberg) de Josep Massot. Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, opta per 'Vestides per a un ball a la neu' (Galaxia Gutenberg) de Monika Zgustova.

Joan Oller, el director general del Palau de la Música, proposa 'Femení i singular' (Editorial Huygens) de Victòria Palma i la presidenta de l'entitat cultural Mariona Carulla, 'Història Musical del Palau, 1908-2018' (Editorial Huygens), en el qual Pere Andreu Jariod n'és l’autor principal.

Finalment, Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull, adquirirà un exemplar de ‘Cap al cel obert’ (Destino) de Carme Riera i ‘Death in Spring’, traducció a l’anglès de La mort i la primavera de Rodoreda que acaba d’editar Penguin al Regne Unit.

També han fet les seves recomanacions alguns dels actors del muntatge 'El sistema solar' com Nausicaa Bonnin que proposa 'Morder la manzana' (Planeta) de Leticia Dolera, Guillermo Toledo, 'La conquista del pan' (La Malatesta Editorial) de Piotr Kropotkin i Aina Clotet, que recomana 'Quiéreme siempre' (Planeta) de Nuria Gago.

La dibuixant i ninotaire vigatana Pilarín Bayés recomana l'assaig 'Les clavegueres de l'Estat. Guerra bruta i corrupció a Espanya ' (Catedral), del biòleg i guionista Jaume Grau, mentre que el xef triestrellat Joan Roca recomana 'La Natura expuesta'(Seix Barral) d'Erri De Luca.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, comprarà ‘Bon dia, són les vuit!’ (Destino), mentre que el director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, recomana ‘La netedat’ (Proa) de Sebastià Alzamora. El periodista Xavier Coral adquirirà ‘El risc més gran’ (Ara Llibres) de la Laura Piñol.

Opcions dels sindicats i presidents de bancs i patronals

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, tria per Sant Jordi el llibre ‘La dona justa’ (Edicions 62) de Sándor Márai, mentre que el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ‘La caixa negra’ (RBA) de Michael Connelly en homenatge a Paco Camarasa de la Llibreria Negra i Criminal, traspassat recentment.

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, escull ‘Origen’ de Dan Brown; el president de PIMEC, Josep González, ‘Homo Deus: una breu història del demà’ (Edicions 62) de Yuval Noah Harari; Antoni Abad de la CECOT per Sant Jordi 2018 es decanta ‘Bon dia, són les vuit’ (Proa) d’Antoni Bassas i ‘La mà que prenia la meva’ (L’Altra editorial) de Maggie O’Farrell.

Per Jordi Gual, president de CaixaBank, escull la reedició del llibre ‘Combat de nit’ (Campana) de Josep M. Espinàs i el president de Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, ‘La singularidad está cerca (Cuando los humanos transcendemos la biología)’ de Ray Kurzweil.

‘Enriquéceme despacio, que tengo prisa. Cómo ahorrar y sacar mayor partido a tu dinero’ (Tusquets) de Carles Tusquets és el llibre escollit pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls. Finalment, el president del Grup Bon Preu, Joan Font, recomana el llibre 'Cartes a Mahalta' (Club Editor) de Màrius Torres i Mercè Figueres.

Les opcions literàries al món judicial

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, recomana per Sant Jordi 'La sociedad abierta y sus enemigos' (Paidós) de Karl R. Popper. En canvi, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, regalarà 'El temps de les cireres' (Edicions 62) de Montserrat Roig; 'Calle Este-Oeste' (Anagrama) de Philippe Sands; i 'Limónov', (Anagrama) d'Emmanuel Carrère. Així mateix, Bañeres vol que li regalin 'Barcelona, una discussió entranyable' (Grup 62) de Josep Pla; 'Una pantera en el sótano' (Editorial DeBolsillo) de Amos Oz; i 'Justicias, agentes y jurisdicciones; de la monarquía hispánica a les estados nacionales (España y América, siglos XVI-XIX)' de Elisa Caselli. L’advocat Andreu Van den Eynde tria per la diada 'Cosas que los nietos deberían saber' (Blackie Books) de Mark Oliver Everett.

En canvi, el cap dels Mossos, Ferran López, es decanta per 'Tierra de campos' (Anagrama) de David Trueba.

El cardenal Joan Josep Omella escull 'Déu és jove. Una conversa del papa Francesc amb Thomas Leoncini' (Columna) i el pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha optat pel llibre 'Francesc d'Assís, profeta de l'extrem' (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), de Suzanne Giusepi Testut. De la seva banda, la monja dominicana i activista social manresana Sor Lucía Caram recomana el nou llibre de Pilar Rahola, 'S.O.S Cristians' (Grup 62).

Els llibres en el sector de l'educació, la sanitat i l'activisme

L'activista Òscar Camps escull 'Relats solidaris de l'esport' (Taller de Composturas), en què diversos periodistes de Catalunya i Madrid escriuen un llibre amb històries i anècdotes basades en diferents esdeveniments esportius. De la seva banda, Antoni Trilla, metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic, recomana 'Progreso' (Deusto) de Johan Norberg. Josep Tabernero, director del VHIO i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, recomana 'La força d'un destí' (Columna) de Martí Gironell.

El portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font, adquirirà 'Dies que duraran anys' (Ara Llibres) del fotoperiodista Jordi Borràs, mentre que Belén Tascón, presidenta de Fapac, tria 'Ciutat princesa' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés.

'El primer ball' (Pagès Editors) d'Anna Gurguí Ratera –besnéta de Mercè Rodoreda- és l’opció de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.