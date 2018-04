Portades: La premsa espanyola carrega contra l'independentisme

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 d'abril de 2018, 09.22 h





Una de les diferències més visibles entre els països civilitzats i els incivilitzats és el que podríem anomenar MONOLITISME mediatic.





A Anglaterra, França o Suècia, hi ha diaris amb opinions completament oposades els uns dels altres, fins i tot en temes "sagrats" com les religions. A l'Arabia Saudita, no hi trobareu cap diari que parli malament de l'Islam.





L'estat casPPanyol està molt més aprop dels integristes musulmans que dels països civilitzats d'occident.





Quan es parla ... Llegir més