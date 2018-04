La Fiscalia “confia”en els Mossos per actuar contra els CDR

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 d'abril de 2018, 09.54 h







El MONUMENTAL desprestigi de la fiscalia ePPanyola, des que va donar aquell penós esPPectacle d'actuar no pas com a fiscal sinó com a advocat defensor de la "infanta", és un desprestigi que no ha fet més que CRÉIXER cada vegada més.





La vergonyosa no-separació de poders, i la descarada SUPEDITACIÓ del judicial a l'executiu, han convertit l'esat ePPanyol governat pels hereus del franquisme en quelcom de tan risible com la més depauperada monarquia BANANERA de les mars del Sur.





