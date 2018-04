L'emotiu gest de l'ANC amb qui va patir la repressió policial al Wanda Metropolitano

L'entitat va anunciar aquest diumenge que regalarà una samarreta a totes les persones a les quals la Policia Nacional va requisar la seva en la final de la Copa del Rei i que vagin a la seu de l'entitat a demanar-ho amb l'entrada del partit.L'ANC va criticar que agents requisessin samarretes grogues i 'estelades' a aficionats que accedien a l'estadi Wanda Metropolità, i va alertar que "el Govern espanyol també decideix com s'ha d'anar vestit".

