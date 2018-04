Un Sant Jordi sense Puigdemont però amb Saénz de Santamaría

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 10:30 h

La vicepresidenta del Gobierno assistirà a un acte de SCC

Redacció | Un Sant Jordi diferent. La diada d'enguany serà totalment anòmala des del punt de vista polític amb el Govern intervingut pel 155.

El president Carles Puigdemont no hi serà present, ja que es troba actualment a Alemanya esperant la decisió del Tribunal d'Schleswig-Holstein. Qui sí que hi serà present és la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, qui ara mateix està al càrrec de la Generalitat després de l'aplicació del ja famós article de la Constitució.

La vicepresidenta serà a Barcelona per participar en un acte de Societat Civil Catalana (SCC), que tot just s'organitza avui. En l'acte, es premiarà al president europeu, Antonio Tajani, i l'exprimer ministre francès i possible candidat de Ciudadanos per a les municipals de 2019 a Barcelona, Manuel Valls.

L'any passat, Sáenz de Santamaría, també va venir per Sant Jordi. Va venir a la trobada de llibreters que reclamaven la declaració de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Durant l'acte, va coincidir amb el líder d'ERC, actualment empresonat a Estremera, Oriol Junqueras.

