Així és la rosa solidària d'aquest Sant Jordi

El que també s'ha notat són les diverses peticions per a afegir un llaç groc a les roses que es vendran en les més de 4.000 paradetes instal·lades arreu de la ciutat de Barcelona.

L'any passat, la rosa groga no era ni la segona més venuda, però en la diada d'aquest 2018 es preveu una progressió desmesuradíssima.

