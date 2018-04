La llibertat d'expressió està en retrocès?

Els votants d'ERC, PDeCAT i Podemos ho rebutgen mentre que els del PSOE estan dividits al 50% en aquesta qüestió. Els del PP i Ciudadanos no en tenen cap dubte i demanen sancionar-ho.

La població pensa coses diferents. El 45% volen que es multin les lletres ofensives contra el rei però un 50% no ho vol. Ara bé, en qüestions de crema de bandera, les coses són un pèl diferents. El 56% de la població creu que s'ha de sancionar mentre que només un 40% creu que no.

De fet, no només es pensa a Catalunya, segons aquest diari, al País Basc també ho pensen. A la resta de l'Estat però, el percentatge és més baix i es queda en el 62%.

