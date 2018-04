El colpidor testimoni d'un jove expulsat del Wanda Metropolitano per cantar ''Llibertat presos polítics''

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 12:30 h

"Vaig veure els meus drets greument violats"

A.G | "Dissabte vaig viure un dels pitjors episodis de la meva vida. Vaig veure els meus drets greument violats i encara estic en xoc total". Són les paraules d'en Pol Martínez, un barceloní de 25 anys que va ser expulsat de forma agressiva del camp Wanda Metropolitano per cantar "Llibertat presos polítics" durant la final de la Copa del Rei.

Tot va passar durant la mitja part del partit. En Pol i un amic seu van anar a comprar un entrepà per sopar. Mentre tornava cap al seu seient, va cridar: "llibertat presos polítics". "Volia mostrar el meu suport als empresonats", comenta el Pol a directe!cat, que s'ha posat en contacte amb el jove.



Seguidament, la policia el va retenir. "No em vaig adonar que tenia policies al costat que ja els tenia a sobre", comenta en Pol, que explica que un d'ells li va dir que és molt provocador barrejar política i esport.





Retingut i aïllat

El jove explica que el van retenir durant 10 minuts, li van demanar el DNI i l'entrada del partit i el van prohibir contactar ni parlar amb ningú. "Al meu amic li van dir que en 5 minuts tornaria", però no va ser així.

Els agents van endur-se a en Pol fora l'estadi al costat d'una furgoneta de policia. "Els hi vaig dir que no volia provocar a ningú, que no havia insultat a ningú però ells m'indicaven que callés o rebria una estomacada", comenta afectat el jove, que assegura que van emprar un to amenaçador i agressiu tota l'estona.



"Estava amb ansietat i plorant. Sentia molta impotència", explica en Pol, que afegeix que va començar a passar-ho molt malament. "Volia trucar al meu pare", que també era dins l'estadi, i no em van deixar. "Vaig intentar parlar amb un empleat de l'estadi però els policies no em deixaven", denuncia el jove, que assegura que només un dels agents es va preocupar pel seu estat.



Atac a la llibertat d'expressió



Després de 30 minuts retingut fora l'estadi, li van preguntar si volia signar l'acte d'expulsió del camp. "Jo no he de signar res perquè no he fet res malament", els hi va respondre el Pol. I el van deixar a fora.

En acabar el partit i retrobar-se amb la seva família i amics, el seu pare va anar a parlar amb un grup de policies que hi havia a l'entrada per preguntar per què havien fet això al seu fill. "El van empentar i a un amic meu li van donar un cop de porra a la cama", assenyala en Pol, que remarca que en tot moment es van dirigir als agents en un to seré.



"Els meus drets d'expressió s'havien vist greument afectats. Em vaig sentir que no estava en un país lliure, que els drets eren clarament violats i només volia tornar a casa", explica el Pol, que destaca que va ser una experiència molt "dura".



"Vaig mantenir la calma, volien que entres al seu joc i no vaig entrar", sentencia el Pol, que diu que ara està estudiant emprendre accions legals.

