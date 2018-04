Nou menyspreu de Rajoy als catalans amb la seva recomanació per Sant Jordi

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 14:15 h

El president del Gobierno publicita un llibre sobre dos guàrdies civils de missió a l'Afganistan

M.B| Ni tan sols pel Sant Jordi més excepcional en anys -amb presos polítics i exiliats per l'autoritarisme i la repressió de l'Estat- Mariano Rajoy ha mostrat cap empatia amb els catalans. A través d'un tuit, ha felicitat la diada suggerint el llibre 'Donde los escorpiones', de Lorenzo Silva, una novel·la sobre dos guàrdies civils de missió a l'Afganistan.

Feliz #DíadelLibro y #SantJordi. Sugiero 'Donde los escorpiones', de Lorenzo Silva. Una lectura ágil que te adentra en la misión de nuestros soldados en Afganistán y nos volvemos a encontrar con Bevilacqua y Chamorro, dos clásicos ya de la narrativa española contemporánea. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 23 d’abril de 2018

El president espanyol ha obviat el patiment que aquest cos ha provocat a Catalunya -amb la brutalitat de l'1-O als col·legis electorals encara molt recent- i ha descrit l'obra com "una lectura àgil que t'endinsa en la missió dels nostres soldats a l'Afganistan". Els seus comentaris han aixecat molta polseguera a la xarxa, on molts usuaris catalans li han retret la seva recomanació literària, marcada -a més- per l'afany (cada vegada més present) del Gobierno de militaritzar tots els aspectes de la societat.Des d'altres parts de l'Estat espanyol, en canvi, les clatellades han arribat des del sentit contrari: per haver escrit Sant Jordi en català i per no felicitar en la publicació els dies de San Jorge a l'Aragó i a Castella i Lleó.