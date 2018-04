Suport multitudinari al regidor del nas de pallasso Jordi Pesarrodona als jutjats de Manresa

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 14:45 h

Declara per un presumpte delicte d'odi i resistència greu

Redacció/ACN | El regidor d'ERC de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, ha rebut aquest dilluns l'escalf de més de dos centenars de persones abans d'entrar a declarar als jutjats de Manresa per un presumpte delicte d'odi i un altre de resistència greu. Pesarrodona, que també és pallasso de professió, va fer-se popular arreu del país després de fer-se una fotografia amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil durant els escorcolls a la Conselleria de Governació el passat 20 de setembre.

L'edil ja va haver de declarar fa dos mesos per un delicte de desobediència davant de la magistrada que investiga l'1 d'octubre al Bages. A més, Pesarrodona també declara aquest dilluns com a denunciant, ja que va rebre cops de la policia durant les càrregues que es van dur a terme a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Abans d'entrar al jutjat, Pesarrodona ha dit que ho feia amb "el cap alt i la consciència tranquil·la".Pesarrodona, visiblement emocionat, ha arribat als jutjats a quarts d'una del migdia amb un ram de roses grogues i amb l'icònic nas de pallasso vermell posat. Abans d'entrar a les dependències judicials, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada s'ha dirigit als assistents per dir-los que "no oblidarem mai què va passar l'1-O, però tampoc tenim cap tipus de rancúnia contra ningú".L'edil també ha dit que està "molt tranquil" perquè no va fer "absolutament res". De fet, Pesarrodona ha lamentat que la Guàrdia Civil hagi decidit "castigar-lo" per haver-se fet la fotografia amb el nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Malgrat tot, el regidor d'ERC creu que l'únic que han aconseguit és que "tot un poble surti amb nassos de pallassos". "Això és realment una revolució dels somriures pacífica i continuarem endavant", ha reblat.El CDR de la capital del Bages ha fet una crida per trobar-se a tres quarts de dotze del migdia a la Plaça de Sant Domènec per anar caminant fins a les dependències judicials. Allà, desenes de persones ja els esperaven amb nassos vermells per mostrar el seu escalf a l'edil de Sant Joan de Vilatorrada. Els concentrats han fet crits de "No estàs sol", "Som gent de pau" i "Llibertat i República".Tanmateix, a Tarragona, una trentena de persones s'han concentrat davant el Palau de Justícia, on hi ha la seu de la fiscalia, en resposta a la crida dels CDR, que van fer una crida ahir a la nit a "omplir de nassos les fiscalies de Catalunya". Els assistents duien nassos vermells, estelades i cartells.Aquest dilluns al matí, la Fiscalia General de l'Estat ha fet públic un comunicat per expressar el seu rebuig a les mobilitzacions convocades pels CDR i ha traslladat el seu “suport absolut als fiscals que fan la seva tasca al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya”.